Richau und Koch holen zweimal Gold

Warburg

Bei den Tischtennis-Bezirksmeisterschaften der Senioren in Warburg sind die heimischen Starter ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. In teils dünn besetzten Feldern stechen besonders die Siege von Christian Richau (TTV Höxter) und Michael Koch (SV Menne) in den Königsklassen der Senioren 40 und 50 hervor.

Von Jens Göke