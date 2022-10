Routiniers mit Titelchancen

Turnusmäßig richtet der Tischtenniskreis Höxter/Warburg am Wochenende 15. und 16. Oktober die Bezirkseinzelmeisterschaften der Erwachsenen und Senioren aus. Dabei haben bei den Senioren gleich drei heimische Akteure Titelchancen.

Tischtennis: Bezirkseinzelmeisterschaften der Damen, Herren und Senioren in der Warburger Dreifachturnhalle

Boris Sittig (SV Menne) ist am Samstag bei den Senioren 40 topgesetzt.

Nachdem der TTV Warburg bei der Durchführung der Kreismeisterschaften glänzte, fungieren an diesem Wochenende die Mitglieder des TTV GW Daseburg bei den nächsthöheren Meisterschaften in der Warburger Dreifachturnhalle als Gastgeber. Dabei startet bei den Herren ein Quartett des NRW-Ligisten SV Menne. Boris Sittig, Michael Koch und die Brüder Christoph und Tobias Rettberg möchten versuchen, den Titel in der Warburger Börde zu behalten. Tobias Rettberg geht als amtierender Kreismeister ins Rennen.