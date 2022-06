Schäfer schießt SG Lütgeneder/Dössel  in die  B-Liga

Die SG Lütgeneder/Dössel jubelt: Mit einem 2:1-Sieg gegen den TuS Lüchtringen II hat das Team im Aufstiegsspiel der C-Liga-Staffelsieger der Gruppen 2 und 3 in Tietelsen den Sprung in die Fußball-Kreisliga B geschafft.

„Es ist ein verdienter Sieg. Mit seinem Doppelpack in der ersten Hälfte hat Justus Schäfer das Spiel vorentschieden. Nach der Pause wurde es noch mal eng“, fasste SG-Spielertrainer Jonathan Wilhelms die Partie zusammen. Seine Mannschaft gab im ersten Durchgang klar den Ton an. " Wir müssen wacher und aggressiver sein“, forderte TuS-Coach Frederik Risse in der Halbzeit von seinem Team. Henrik Jux brachte Lüchtringen II auf 1:2 heran. Dabei blieb es und so jubelte Lütgeneder/Dössel mit Felix Wetterau, Leon Knoblauch, Hendrik Rust, Chris Plitza, Marcel Dierkes, Jonathan Wilhelms, Robin Beine, Dominik Pöppe, David Sommer, Benjamin Warnke, Sebastian Wiehe, Mark Menne, Marlon Müsse, Nils Weidner, Marvin Becker, Marcel Schaub, Lukas Emmerich, Marcel Burkhard, Tobias Bartoldus, Christian Dierkes, Marcel Engelhardt, Justus Schäfer, Jonas Braunst, Moritz Mühlbauer und Jeremy Schuster.