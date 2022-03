Scheele wird Trainer in Warburg

„Wir freuen uns, dass wir so schnell fündig geworden sind und mit Michael Scheele einen fachkundigen Trainer für die kommende Saison verpflichtet haben“, sagt Stuckenberg, der eigentlich als Sportlicher Leiter beim Warburger SV tätig ist, das Team aber seit dem Rücktritt von Jürgen Voss vor drei Wochen auch trainiert. Michael Scheele lebt in Welda und ist aktuell noch als Coach bei der SG Lichtenau/Kleinenberg aktiv.

„Wir kennen uns schon lange und sind daher davon überzeugt, dass der neue Trainer sehr gut zu uns und zu den Jungs passt“, betonen Stuckenberg und Vorsitzender Helmut Motyl. „Die Chemie passt.“

Im heimischen Sportkreis war Michael Scheele zuletzt beim TuS Willebadessen in der Verantwortung. Davor hat er den SV Westfalia Scherfede/Rimbeck trainiert. Der 52-Jährige hat aber auch eine Vergangenheit bei den Sportfreunden Warburg 08. Zu Zeiten von Trainer Didi Wedegärtner spielte er eine Saison mit den 08ern in der Landesliga. Zudem war er drei Jahre in Calden in der Landesliga am Ball.

„In den Gesprächen hatte ich schnell das Gefühl, dass es passt“, sagt Scheele. „Mittelfristig gehört eine Stadt wie Warburg in die Bezirksliga“, betont er, macht aber auch deutlich, dass es nicht sein Anspruch sein könne, gleich im ersten Jahr aufzusteigen. „Ich freue mich auf die Aufgabe. Auch, weil ich gerne mit jungen Leuten arbeite und Warburg ein junges Team hat. Zur neuen Saison kommen noch mal vier Jungs aus der A-Jugend dazu“, so Scheele.

Noch auf der Suche sind die Warburger nach einem Trainer für die zweite Mannschaft, die aus der C-Liga möglichst schnell in die B-Liga aufsteigen soll, um einen adäquaten Unterbau zur ersten Mannschaft zu bilden.