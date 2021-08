Seine Taktik für die 100 Kilometer: möglichst wenig Pausen

Nörde

100 Kilometer von München bis Mittenwald – diese Strecke will der Nörder Bajro Batilovic an diesem Wochenende beim vierten Megamarsch München absolvieren. Von der bayerischen Landeshauptstadt aus wandert er in den von Alpengipfeln umgebenen Ort an der österreichischen Grenze. „Ich freue mich riesig darauf“, sagt der 51-Jährige, für den es der dritte Megamarsch-Start ist.

Von Günter Sarrazin