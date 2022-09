Der FC Nieheim trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden. Alfred Ruberg ist am frühen Donnerstagmorgen im Alter von 79 Jahren gestorben. Bis zuletzt war der Unternehmer der Boss „seines“ Vereins.

Alfred Ruberg war seit 1974 Vorsitzender des FC Nieheim. Am Donnerstag ist der FC-Boss im Alter von 79 Jahren verstorben.

Ruberg hat den FC Nieheim geprägt. Am 1. April 1974, also vor fast 50 Jahren, wurde er von den Mitgliedern während der Jahreshauptversammlung zum Vorsitzenden gewählt und übte dieses Amt bis zu seinem Tod mit viel Herzblut aus.

Der FCN ist sein Lebenswerk

Seit seiner Jugend spielte Ruberg, der damals zunächst auch als Taubenzüchter aktiv war, dann aber doch dem Fußball den Vorzug gab, im FCN. Seine Lieblingsposition war die des Mittelstürmers, wenn es sein musste, stellte er sich aber auch ins Tor. Ein Zeichen seiner Hilfsbereitschaft. „Wenn er gebraucht wurde, war er zur Stelle“, beschreiben ihn langjährige Weggefährten.

Der FC Nieheim war seine sportliche Heimat, seine Leidenschaft und sein Lebenswerk, der Aufstieg in die Landesliga vor drei Jahren so etwas wie sein Lebenstraum. In seinem FCN gab er die Richtung vor, hier verbrachte er große Teile seiner Freizeit.

DFB-Verdienstnadel

Sein Wirken für den Verein ist mit vielen Auszeichnungen gewürdigt worden. Ruberg erhielt die Verdienstnadeln des Fußball- und Leichtathletikverbandes Westfalen in Silber (1984) und Gold (1993) sowie pünktlich zu seinem 60. Geburtstag am 29. August 2003 die DFB-Verdienstnadel. Das ist die höchste Auszeichnung, die der Deutsche Fußballbund für ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen vergibt.

"Alfred, der Weitsichtige"

Doch auch in anderen Bereichen des Nieheimer Lebens, wie der Altschützengesellschaft Nieheim oder dem Karnevalsverein, engagierte er sich. Als „Alfred der Weitblickende“ war er 1990/91 gleich zwei aufeinanderfolgende Jahre Karnevalsprinz – und vermutlich trotzdem der einzige Prinz ohne Rosenmontagsumzug. Im ersten Jahr seiner Regentschaft wurden die Feierlichkeiten wegen des Golfkrieges abgesagt, im zweiten Jahr verhinderte ein Sturm den Umzug durch die Straßen der Stadt. Alfred Ruberg gehörte in den 1960er-Jahren zu den ersten Erbauern der Schwarzen Katze, dem Wappentier des Karnevalsvereins, die seitdem ihren Stammplatz im Umzug hat.

Stammgast im Westfalenstadion

Als BVB-Fan besaß der Familienvater, stolze Opa und Uropa jahrelang eine Dauerkarte für die Heimspiele im Westfalenstadion und war mit seiner 2019 verstorbenen Ehefrau Renate dort Stammgast. Das Paar war 51 Jahre verheiratet.

Alfred Ruberg leitete seit 1981 das Unternehmen „Franz Ruberg und Co GmbH“, das nach seinem Großvater benannt ist. Die Ursprünge der Firma, die im Mühlen-, Anlagen- und Silobau international tätig ist, reichen zurück ins 19. Jahrhundert.

Alfred Ruberg hinterlässt in Nieheim große Fußstapfen.

Das Seelenamt ist am kommenden Mittwoch um 14.30 Uhr in der St.-Nikolaus-Pfarrkirche in Nieheim. Anschließend erfolgt die Beisetzung von der Friedhofskapelle aus.