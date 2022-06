SG Scherfede sichert Relegationsplatz

Dei SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen hat eine überraschend starke Saison in der Fußball-Kreisliga A hingelegt. Nun darf das Team von der Diemel in der Relegation gegen den Kreis Paderborn sogar um den Bezirksligaaufstieg spielen.

Fußball: Letzter Spieltag in der Meisterrunde

Unverhofft kommt oft: Die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen (hier ein Archivfoto) darf in der Relegation um den Bezirksligaaufstieg spielen.

SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen - FC Blau-Weiß Weser 2:1 (1:1). Großer Jubel in Scherfede. Das Team von Trainer Karl Schröder qualifiziert sich für die Relegation gegen den Paderborner Vertreter. „Wir haben eine unglaubliche Saison gespielt. In der Relegation haben wir keinen Druck und können befreit aufspielen“, bilanzierte SG-Obmann Thomas Hoffmann. Kai Schröder erzielte das umjubelte 2:1 in der 60. Minute. Zuvor hatte Wieland Stürznickel (34. Minute) den Führungstreffer der SG durch Robert Wendt (18.) ausgleichen können. „Heute war nicht unser Tag“, sagte FC-Coach Patrick Denk, „wir haben Chancenwucher betrieben. Scherfede hat die Tore zum richtigen Zeitpunkt gemacht.“