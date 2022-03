Mit dieser starken Leistung musste das heimische Quartett am Ende nur dem Team aus Warendorf mit 16468 Punkten den Vortritt auf dem Treppchen lassen. Bronze ging mit 16197 Punkten an Coesfeld. Zudem wurde die Bökendorferin Antonia Vogt Zweite in der Einzelwertung hinter der Siegerin Rebecca Hüwe aus Coesfeld und vor dem Dritten Lennard Füser aus Warendorf. So gut hatte in der Historie des westfälischen Vierkampfes noch keine Mannschaft aus dem Kreis Höxter/Warburg abgeschnitten. Dementsprechend groß war die Freude bei Teamchef Fabian Lutter und seiner jungen Mannschaft.

„Das war bei der Siegerehrung eine Riesen-Überraschung, mit der wir nicht gerechnet hatten. Nach dem ersten Wettkampftag lagen wir noch auf dem fünften Platz. Am zweiten Tag wurden keine Ergebnisse durchgegeben und so haben wir uns über Silber natürlich riesig gefreut“, berichtete Fabian Lutter von einem spannenden Wettkampf. Im Höxteraner Team ritten, liefen und schwammen die 13-jährige Antonia Vogt, der 14-jährige Moritz Linneweber, der 13-jährige Henrik Pellengahr und die 14-jährige Sofie Wecker. Die vier jungen Reiterinnen und Reiter sind alle Mitglieder des RV Nethegau Brakel. Insgesamt haben zehn U18-Teams und dementsprechend 40 Nachwuchstalente am Vierkampf im westfälischen Pferdezentrum in Münster-Handorf teilgenommen.

Antonia Vogt wird Zweite in der Einzelwertung und ist im April mit Westfalen beim Bundesvierkampf dabei. Foto: Lena Brinkmann

Die intensive Vorbereitung der heimischen Auswahl im Vorfeld hat sich ausgezahlt, bestätigte Fabian Lutter: „Wir haben uns noch einmal gesteigert. Im Laufen und Schwimmen hatten wir bessere Zeiten als im Training. Insgesamt haben wir aber mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung gewonnen, keiner ist groß abgefallen.“ Die Stärke des heimischen Quartettes war einmal mehr das Springreiten, das am Ende den Silberrang sicherte. Im 3000 Meter-Crosslauf hatte Henrik Pellengahr auf Rang vier das beste Resultat aus heimischer Sicht. Zudem holte der Brenkhäuser auf „Cordoba“ mit 8,0 den dritten Platz im A-Stilspringen. Antonia Vogt schwamm auf Rang sieben die beste Zeit beim 50 Meter Freistil und war von allen 40 Teilnehmern mit der Traumnote 8,5 auf „Fabbiano“ Beste in der A-Dressur.

Antonia Vogt in der Westfalenauswahl

Somit sicherte sich die Bökendorferin, die während des Wettkampfes erst 13 Jahre alt geworden ist, den zweiten Platz in der Einzelwertung und verpasste hier sogar nur knapp die Goldmedaille. Einen ganz starken achten Platz in der Gesamt-Einzelwertung erreichte zudem Sofie Wecker. „Das war eine ganz starke Vorstellung. Antonia war die einzige Teilnehmerin aus dem 2009er Jahrgang und somit die Jüngste“, freute sich Fabian Lutter.

Somit tritt Antonia Vogt in die Fußstapfen ihres älteren Bruders und Trainers Johann Vogt, denn sie wurde von den Vierkampf-Landestrainern in die Westfalen-Auswahl berufen, die Ende April beim Bundesvierkampf im rheinländischen Langenfeld den Titel des Deutschen Meisters verteidigen will.