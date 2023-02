In der vierten und letzten Folge unserer Fitnessserie im Februar steht die Familie im Mittelpunkt. Mit kleinen Bewegungsspielen lässt sich zum Beispiel auch der Sonntagsspaziergang sportlich gestalten, weiß Sportwissenschaftlerin Anna Moritz (HLC Höxter) aus eigener Erfahrung.

Hintereinander gehen oder laufen Kinder (und natürlich auch Eltern) in der Ausgangsposition (wie hier auf dem Foto Philipp, Nilo, Jakob, Lene und Jonne).

Aufgabe: Alle Familienmitglieder gehen oder joggen hintereinander. Jeder ist entsprechend seiner Position in der Reihe eine Zahl (zum Beispiel Position eins bis vier). Einer ist der „Ansager“. Der Ansager ruft eine beliebige Zahl und die Person, die diese Zahl hat, läuft schnell aus der Reihe und stellt sich an den Anfang der Reihe. Alle Familienmitglieder sind fortlaufend in Bewegung (gehen oder joggen). Die Zahl alle Beteiligten ändert sich immer wieder entsprechend der neugebildeten Reihe!