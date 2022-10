„Spiel weiter verfeinern“

Fußball-Landesliga: FC Nieheim will den zehnten Saisonsieg landen und dabei ohne Gegentor bleiben. Spvg Brakel möchte eine Siegesserie starten

Brakel/Nieheim

Top nach zehn Spieltagen: Der FC Nieheim will die Tabellenführung in der Fußball-Landesliga Staffel 1 auch am Sonntag, 23. Oktober, behaupten. Die Spvg Brakel möchte nach vier Spielen ohne Sieg den vierten Dreier der Saison erkämpfen.

Von Günter Sarrazin