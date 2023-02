So schnell kann das gehen. Der Vorsprung des Landesliga-Spitzenreiters FC Nieheim auf den Tabellenzweiten SC Maaslingen beträgt nach der Nieheimer 2:3-Heimniederlage vom ersten Spieltag dieses Jahres nur noch einen Punkt. Klar, dass die Schnatmann-Truppe den Abstand wieder ausbauen möchte. Die Spvg Brakel will sich mit einem Heimsieg etwas Luft auf die Abstiegsränge verschaffen.

Fußball-Landesliga: Özdemir-Elf hat FC Bad Oeynhausen zu Gast, Nieheim will in Lohe siegen

Spvg Brakel – FC Bad Oeynhausen (Sonntag, 15.30 Uhr). Brakels Ziel ist schnell formuliert: Der fünfte Saisonsieg soll her. Der Gegner aber ist in der Favoritenrolle. „Es ist das Team der Stunde in der Liga“, sagt Haydar Özdemir. „Wir sind uns bewusst, dass es schwierig wird. Wir spielen gegen die formstärkste Mannschaft der Liga. Bad Oeynhausen ist seit acht Spielen ungeschlagen und hat dabei sechs Siege und zwei Unentschieden geholt“, weiß der Trainer der Spvg Brakel. Dennoch wollen die Gastgeber nach ihrem Spielausfall vom vergangenen Sonntag in Tengern gut in die Rückrunde starten.