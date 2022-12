Spvg Brakel empfängt im Halbfinale FC Nieheim

Fußball-Kreispokal: Endspiele der Männer und Frauen am 17. und 18. Mai 2023 in Brakel

Brakel gegen Nieheim – das ist sicherlich für viele Beobachter ein sogenanntes „vorweggenommenes Endspiel“. Die Halbfinalpaarungen der Männer sowie die weiteren Pokalspiele der Altherren Ü32 wurden am Donnerstagabend im Kreissportheim in Bad Driburg ausgelost. Anlässlich der letzten Tagung des Kreisfußballausschusses in diesem Jahr legten dessen Mitglieder auch den Endspielort der Männer und Frauen fest. Die Spvg Brakel begrüßt am 17. und 18. Mai die Finalisten im Thermo-Glas-Stadion. Am Mittwoch, 17. Mai, steigt das Endspiel der Männer, am Donnerstag, 18. Mai, dem Feiertag Christi Himmelfahrt, wird das Finale der Frauen ausgetragen. Diese Termine sollten sich die heimischen Fußballfans schon einmal vormerken.