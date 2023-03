Brakel/Nieheim

Ungleiche Duelle gibt es in dieser ausgeglichenen Fußball-Landesliga-Saison nur auf dem Papier. So setzt Brakels Trainer Haydar Özdemir im Heimspiel gegen das Spitzenteam aus Theesen auf einen Dreier und so warnt Nieheims Trainer André Schnatmann vor dem TuS Dornberg, der sich in der Abstiegszone aufhält.