Zehn Mannschaften starteten beim 24. Hallen-Kunstrasen-Turnier in der Eggelandhalle in Altenbeken im Wettbewerb der Senioren aufgeteilt in zwei Gruppen. Mit drei Siegen und einem Unentschieden (gegen Altenbeken) zog die SG Egge, die nach der Absage eines anderen Vereins kurzfristig eingesprungen ist, aufgrund des besseren Torverhältnisses als Erster der Gruppe A ins Halbfinale ein.

