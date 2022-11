Stark im Tor und im Angriff

Kreis Höxter

Torjägerin und Torfrau – diese ungewöhnliche Doppelrolle ist bei den heimischen Frauenfußball-Landesligisten momentan keine Seltenheit. So gesehen am vergangenen Wochenende als Lilly Echterling, Stümerin des FFC Nethegau I, das Tor der zweiten Mannschaft in der Bezirksliga gehütet hat.

Von Lena Brinkmann