Kreis Höxter

Die OWL-Liga Herren 30 des TV Höxter sind weiter in der Erfolgsspur. Dagegen haben die Daseburger Herren 30 in der Tennis-Winterrunde in der Bezirksliga bislang noch keinen Sieg verbucht und mussten sich am zweiten Spieltag mit einem Unentschieden zufriedengeben. Höxters Verbandsliga-Damen sind mit einem 5:1-Sieg klasse gestartet.

Von Inge Stegnjajic