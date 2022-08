Starke Leistungen mit „Granate“ und „Ciara Lu“

Reiten: Alhausenerin Emma Benken und Vinsebeckerin Phlippa von Hahn überzeugen bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften in Münster-Handorf im gut besetzten Feld der U18-Junioren

Alhausen/Steinheim

Zwei Springreiterinnen aus dem Kreis Höxter haben bei den Westfälischen Jugendmeisterschaften in Münster-Handorf starke Leistungen gezeigt. Im gut besetzten Feld der U18-Junioren holte Philippa von Hahn vom RV Steinheim in der Gesamtwertung den neunten Platz. Emma Benken von der RSG Eggeland Alhausen lag nach der zweiten Wertung sogar auf Rang fünf und wurde am Ende Sechzehnte.

Von Lena Brinkmann