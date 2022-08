Starker Auftritt von Claudia Gronemeyer

Kreis Höxter

(is). An dreizehn Turniertagen wurden in Ingelheim am Rhein die Deutschen Tennismeister in den Altersklassen 50 – 90 im Einzel, Doppel und Mixed ermittelt. Unter den 470 Teilnehmern waren aus dem Kreis Höxter Claudia Gronemeyer und Inge Stegnjajic dabei, die sich gut in Szene setzten.