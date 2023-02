Höxter

In der zweiten Folge unserer Februar-Fitnessserie stellt Sportwissenschaftlerin Anna Moritz (HLC Höxter) Ergänzungsübungen für Sportler vor. „Auch Läufer und Radfahrer sollten zweimal in der Woche Kraftübungen in ihren Trainingsplan einbauen“, sagt die 38-Jährige.