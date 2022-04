SV Albaxen in der Pflicht

Bredenborn hat mit dem 1:0-Heimsieg gegen Blau-Weiß Weser einen großen Schritt in Richtung Aufstiegsrunde gemacht. Albaxens Hoffnungen auf die Meisterrunde haben hingegen mit der deftigen 1:7-Klatsche in Vörden einen herben Dämpfer erlitten.

Bredenborn hat als Tabellendritter derzeit vier Zähler mehr auf dem Konto als der SVA. Der Middeke-Elf reicht bei noch zwei ausstehenden Spielen im direkten Duell also ein Unentschieden zum Erreichen der Top vier.

Albaxen muss punkten und am letzten Spieltag auf einen Ausrutscher des TuS Lüchtringen hoffen.

Während die Teilnehmer der Meisterrunde in der A-Liga-Gruppe 1 mit Driburg, Scherfede/Rimbeck/Wrexen, Germete/Wormeln und Warburg bereits feststehen, geht es in Gruppe 2 am Ostermontag ins große Finale. Anstoß des Nachholspiels an diesem Donnerstag ist um 18 Uhr in Albaxen.