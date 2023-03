Luca Mertens hat für den VfR Borgentreich in Höxter getroffen. Allerdings brachten die Kreisstädter (Mitte: Benedikt Böger) ihre klare Führung ins Ziel und revanchierten sich so für die Hinspielniederlage.

TuS Bad Driburg – FC Kastrioti Stukenbrock 1:1 (0:0). „Die erste Halbzeit geht klar an uns, eigentlich müssen wir mit einer Führung in die Pause gehen“, urteilte Driburgs Co-Trainer Noel Hillebrand. So ging es torlos in die Pause, lange Bestand hatte dieser Spielstand aber nicht.