SV Menne startet mit großem Ziel

Tischtennis: Verbandsligist möchte oben mitspielen – FC Bühne peilt in der Landesliga einen sicheren Mittelfeldplatz an

Kreis Höxter

Der SV Menne geht personell gestärkt in seine vierte Saison in der Herren-Tischtennis-Verbandsliga. Während die Blau-Weißen oben mitspielen möchten, hat der Landesligist 1. FC Bühne mit Personalproblemen zu kämpfen. Das Ziel der Liga-Kollegen TTV Höxter und SV Bergheim heißt ganz klar Klassenerhalt. Nach einer langen Pause – die vergangene Tischtennis-Saison wurde wegen der Corona-Pandemie im Oktober 2020 abgebrochen – fällt für die besten Kreismannschaften am ersten Septemberwochenende der Startschuss für die neue Serie.

Von Jens Göke