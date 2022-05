TC Bad Driburg startet mit klarem Sieg

Das ist ein Start nach Maß: Die Tennis-Seniorinnen des TC Bad Driburg feiern zum Auftakt der Sommerrunde einen deutlichen Sieg in der OWL-Liga. Die Herren 30 des TC Daseburg verbuchen sogar schon den zweiten Erfolg auf ihrem Konto.

Westfalenliga Herren 60: SG Vorhalle - TC Warburg 7:2 „Es wurde erwartungsgemäß ein schweres Spiel, in dem wir aber nicht chancenlos waren“, berichtete Thomas König, der nicht für seinen Punkt kämpfen musste, denn sein Gegner gab verletzungsbedingt auf. Den zweiten Punkt erspielte Peter Gronemeyer im Match-Tiebreak. Walter Knillmann und Georg Wilmes kamen nach verlorenem ersten Satz immer besser ins Spiel, aber es reichte am Ende nicht ganz. Die Doppel waren umkämpft, gingen aber in den Aufstellungen König/Gronemeyer, Wilmes/Carmisciano und Knillmann/Ludwig verloren.

OWL-Liga Herren 30: TC GW Paderborn – TC Bad Driburg 8:1 Die Paderborner wurden ihrer Favoritenrolle gerecht. Den Ehrenpunkt für Bad Driburg erspielte Bastian Sommer. Dennoch waren noch Chancen da, denn Mirco Geilfuss und Marcel Hartweg, sowie das Doppel Sommer/Lehmann verloren erst im Match-Tiebreak.

Erfolgreich: Die Höxteraner Spitzenspielerin Christine Menz punktet im Einzel und Doppel Foto: Inge Stegnjajic

OWL-Liga Damen 40: TC Bad Driburg – TG Quelle 9:0 Das war ein Auftakt nach Maß. Die Badestädterinnen zeigten starke Leistungen und gewannen auch die knappen Matches. Der Einstand von Heidrun Holzinger und der Gehrdenerin Dagmar Winzig gelang hervorragend. Des Weiteren punkteten Jessica Nolte, Nicola Kleefeld-Lippert, Claudia Niebuhr und Ute Künemund. Im Doppel kamen noch Annette Giefers und Kirstin Schmitz-Jurczyk zum Einsatz. „Wir sind alle gut drauf und es hat richtig Spaß gemacht“, äußert sich Jessica Nolte zufrieden.

OWL-Liga Damen 40: TV Höxter – TP Bielefelder 4:5 Die Kreisstädterinnen kämpften über sieben Stunden, aber zum Schluss fehlte das Quäntchen Glück. Nach den Einzeln wurde ein 3:3 notiert. Es punkteten Christine Menz, Martina Schuster und Nina Thöne. Susi Spiegelberg unterlag im Match-Tiebreak. Die Doppel wurden taktisch aufgestellt um die fehlenden zwei Punkte einzufahren. Pech hatte im ersten Doppel Mary Hoeptner, die verletzungsbedingt aufgeben musste. Die Chancen im zweiten und dritten Doppel waren da. Während Christine Menz und Kerstin Henning siegten, mussten sich Spiegelberg/Thöne in der Verlängerung 7:10 geschlagen geben und die Enttäuschung war groß.

OWL-Liga Herren 60: TV Friesen Milse – TC Bad Driburg 7:2 Die Punkte für den TC Blau-Weiß erspielten die beiden Neu-Sechziger Ralf Steinig und Christoph Brinkmöller. Pech hatte Hans-Josef Böwingloh, der im Match-Tiebreak verlor.

Bezirksliga Damen: Gütersloher TC – TC Bad Driburg 8:1 Den Ehrenpunkt erkämpfte die Driburger Spitzenspielerin Frauke Kamphues.

Bezirksliga Herren 65: TC Lüchtringen – TC Leteln 6:0 Die Lüchtringer Senioren starteten erfolgreich in die Saison und siegten mit Elmar Schwiete, Günther Stukenbrock, Diethelm Schneider und Ingo Schröder im Einzel und Schwiete/Schröder und Pittelkow/Breithaupt im Doppel.

Bezirksklasse Damen: TC Borlinghausen – SV Germania Esbeck 5:4 Mit den Siegen von Christin Nagel, Karoline Fischer und Hanna Berendes wurde ein 3:3-Zwischenstand erspielt. Chantal Krause vergab ihre Chancen im Match-Tiebreak. Im Doppel spielten Christin Nagel und Pamela Büttner sowie Karoline Fischer und Anna-Maria Schwiddessen erfolgreich und sorgten für den Gesamtsieg.

Bezirksklasse Herren 30: TV Höxter II – TC Langeneicke 5:4 Die Spieler von Rot-Weiß verbuchten den ersten Sieg. Sie punkteten mit Florian-Müller-Stauch, Lukas Alteköster-Luttmann und Björn Christ im Einzel sowie mit Müller-Stauch/Alteköster-Luttmann und Pötzke/Davulcu im Doppel.

Bezirksklasse Herren 30: TC Daseburg – TC BW Halle 5:4 Im Einzel erspielten Fritz Ludwig, Klaus Redeker, Rainer Faupel und Niklas Brinkmann die 4:2-Führung. Im Doppel wurde es eng, denn nur das dritte Doppel mit Ruben Emme und Jörg Pommerenke siegten im Match-Tiebreak.

Bezirksklasse Herren 40: TC Willebadessen – VfL Thüle 5:4 Mit Siegen von Michael Stamm, Boris Sprock und Ulrich Stamm wurde ein 3:3 erspielt. Im Doppel erkämpften Michael Stamm und Boris Sprock sowie Mirko Jochheim und Ulrich Stamm im Doppel die fehlenden Siegpunkte.

Bezirksklasse Damen 40 4er: TC Gehrden - TC Marienloh 3:3 In der spannenden Begegnung fehlte den Gehrdenerinnen ein Quäntchen Glück für den Sieg. Während Martina Brenneke und Tanja Gaidzik ihr Einzel gewannen sorgten Brenneke/Thielemeyer mit ihrem Sieg für den Ausgleich. Drei Spiele gingen im Match-Tiebreak verloren.