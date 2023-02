Tennis-Winterrunde: Damen 30 und Herren 60 des TV Rot-Weiß Höxter machen den Aufstieg in die Westfalenliga perfekt

Kreis Höxter

Die Höxteraner Damen 30 und Herren 60 haben in der Tennis-Winterrunde mit weißer Weste den Aufstieg in die Westfalenliga geschafft. Der TC Blau-Weiß Daseburg sicherte sich mit Verstärkung aus Hessen den Aufstieg in die Kreisliga.

Von Inge Stegnjajic