Thoralf Lemke verpasst knapp eine 100-Meter-Bestzeit

„Es hat nicht viel gefehlt. Bis 70 Meter fühlte sich der Sprint echt schnell an, dann aber habe ich ein bisschen verkrampft“, ärgert sich Thoralf Lemke von der DJK Adler Brakel leicht über seinen 100-Meter-Sprint. Mit 11,75 Sekunden egalisierte der Athlet der Männerklasse bei den Leichtathletik-Kreiseinzelmeisterschaften in Warburg seine Bestmarke.

Den 100-Meter-Sprint nutzte Nils Deppe (LF Lüchtringen) als letzten Test für das Sportfest in Blomberg am nächsten Tag. 13,09 Sekunden lautete seine Zeit in der Diemelaue. „In Blomberg will er sich über die 300 Meter versuchen“, sagte seine Mutter Nadine Deppe.