Tobias Dierkes verschießt Elfmeter absichtlich

Fußball: Fair-Play-Aktion des Großenederers im C-Ligaspiel in Amelunxen kommt gut an

Amelunxen/Großeneder

Das ist ein besonderes Beispiel für Fairness im Fußball: In der Partie der Kreisliga C Gruppe 3 zwischen der SG Nethe A-B-O II und dem FC Großeneder/Engar II hat der Großenederer Tobias Dierkes am vergangenen Wochenende beim Stand von 4:3 für die Gastgeber mit Absicht einen Strafstoß verschossen.

Von Jan-Hendrik Schrick und Günter Sarrazin