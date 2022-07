Toller Erfolg für den HSV Ovenhausen

Doppelerfolg für den HSV Ovenhausen in der Disziplin KK 100 Meter: Ralf Hanke siegte in Hamm in der Herrenklasse mit 300 von 300 möglichen Ringen und Michaela Triulcio holte mit 294 Ringen die Silbermedaille in der Damenklasse

Foto: Privat