Flutlicht, Topspiel und Derbystimmung: Die SG Scherfede/Rimbeck/Wrexen empfängt in der Fußball-Kreisliga A an diesem Donnerstag um 19.15 Uhr den FC Germete/Wormeln.

Fußball: In der A-Liga geht es um die Meisterrunde

Torwart Sebastian Hoppe und der FC Germete/Wormeln wollen in die Meisterrunde der A-Liga. Am Donnerstag geht´s zum Topspiel nach Scherfede.

Der Dritte des Klassements gastiert beim Tabellenzweiten. „Ich gehe fest davon aus, dass Scherfede in die Meisterrunde kommt. Deswegen sind die Punkte umso wichtiger, weil sie ja mitgenommen werden“, betont FC-Coach Detlef Jacobi.

Für sein Team ist es das erste Spiel 2022. Die SG startete am vergangenen Sonntag erfolgreich in die Rückrunde und gewann in Gehrden mit 2:0. Einziger Wermutstropfen war die gelb/rote Karte für den Torschützen zum 1:0, Kevin von Thenen, der damit im Derby heute fehlen wird.

Im Hinspiel siegte das Jacobi-Team 2:0. Gelingt der SG die Revanche?