TTV Höxter bleibt in der Bezirksliga oben dran

Der TTV Höxter, die DJK Adler Brakel und der SV Bergheim gewinnen in der Herren-Tischtennis-Bezirksliga. Höxter und Brakel festigen somit die Plätze drei und fünf in der Tabelle. Bergheim behielt im Derby beim ersatzgeschwächten SV Menne II mit 9:5 die Oberhand. In der Bezirksklasse baute der TuS Bad Driburg mit dem sechsten Erfolg im sechsten Spiel seine Siegesserie aus und steht mit 12:0-Punkten an der Spitze.

„Der Sieg geht aufgrund unserer guten Mannschaftsleistung absolut in Ordnung“, sagte Driburgs Kevin Kösling. Der TuS führt die Bezirksklasse mit 12:0-Punkten an.

Bezirksliga: SC Wiedenbrück – TTV Höxter 4:9. Die Kreisstädter starteten durchwachsen in die Partie. „Leider sind wir mit 1:2 aus den Doppeln gestartet“, kommentierte Teamchef Maik Engwer. Er sorgte an der Seite von Julian Koch mit einem 3:0-Sieg dafür, dass der Beginn der Begegnung für sein Team nicht noch schlechter ausfiel. In den Einzeln wurde Höxter seiner Favoritenrolle gerecht und machte durch acht Siege in zehn Einzeln den Sieg perfekt. „Besonders die Mitte mit 4:0-Spielen war stark“, so Engwer weiter. Es siegten Christian Richau (2), Lukas Richling, Maik Engwer (2), Felix Schäfer (2) und Julian Koch.