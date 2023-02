Die Tabellennachbarn aus Höxter und Brakel geben sich keine Blöße und gewinnen ihre umkämpften Spiele in der Herren-Tischtennis-Bezirksliga. In der Bezirksklasse mussten sich Bergheim II und Ikenhausen knapp geschlagen geben.

Tischtennis: Nethestädter bezwingen den Tabellenzweiten aus Bad Wünnenberg und sorgen für Spannung in der Bezirksliga

Bezirksliga: DJK Avenwedde IV – TTV Höxter 6:9. Zu Beginn machte sich die Höxteraner Doppelschwäche, die Kapitän Maik Engwer bereits nach der Hinrunde ausgemacht hatte, bemerkbar. „In zwei von drei Doppeln haben wir Matchbälle vergeben“, ärgerte sich der 47-jährige Angriffsspieler. So gingen die Gastgeber mit 3:0 in Führung. Im Anschluss schafften es die Kreisstädter jedoch, den schwachen Start ad acta zu legen und dominierten die Einzel. Besonders Christian Richau, Lukas Richling und Marius Struck stachen mit jeweils zwei Siegen hervor. Maik Engwer, Felix Schäfer und Tarik Özdemir holten je einen Punkt. „Matchwinner war am Ende Tarik Özdemir, der uns mit einem Fünfsatzsieg über die Ziellinie befördert hat“, lobte Engwer seinen jungen Teamkollegen.