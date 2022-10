Überraschungen und eine Trendwende

Die Ausbeute der Teams aus dem Sportkreis Höxter nach zehn Spieltagen in der Fußball-Bezirksliga Staffel 3 könnte unterschiedlicher kaum sein. Während der VfR Borgentreich positiv zu überraschen weiß, hat der SV Dringenberg einen Fehlstart hingelegt, die Trendwende aber vorerst geschafft. Aufsteiger TuS Bad Driburg hatte keinerlei Anlaufschwierigkeiten in der neuen Spielklasse. Der FC P-E-L kämpft derweil mit personellen Problemen. Und der SV Höxter freut sich neben dem vierten Tabellenplatz auch über das Erreichen des Kreispokalhalbfinales. Wir ziehen eine Zwischenbilanz und blicken voraus.

Die Derbys gehören zu den Highlights in der Fußball-Bezirksliga. Hier wird Peckelsheims Angreifer Pascal Knoke (Mitte) im Spiel am vergangenen Sonntag von Borgentreichs Verteidiger Thomas Seiwert (rechts) gestoppt. VfR-Routinier Dennis Göke (Nummer 21) sichert ab.

SV Höxter (Tabellenvierter/zehn Spiele/16 Punkte/30:17-Tore): Die Rot-Weißen sind die bestplatzierte Mannschaft aus dem Sportkreis Höxter in der Staffel 3. Die Saison startete mit drei Siegen verheißungsvoll. Die Ernüchterung folgte mit vier Niederlagen in Folge. Mittlerweile ist der SVH wieder in der Erfolgsspur.