Raphael Reinhold (am Ball) aus der Brakeler A-Jugend macht Tempo und zieht an seinem Espelkamper Gegenspieler vorbei.

A-Junioren-Landesliga: Spvg Brakel – FC Preußen Espelkamp 2:3 (1:0). „Es ist eine unnötige Niederlage“, hob Brakels Trainer Torben Stratenschulte hervor. Linus Herwing schoss die Gastgeber nach acht Minuten in Führung. Preußen gelang in der 50. Minute der Ausgleich. Durch Raphael Reinold gingen die Rot-Schwarzen nur 180 Sekunden später erneut in Führung. Per Doppelschlag (69. Minute, Elfmeter/71.) drehten die Gäste das Spiel. „Unser Manko ist die Chancenverwertung. Leider bringen sich die Jungs so selbst um die Früchte ihrer Arbeit“, erklärte Stratenschulte.