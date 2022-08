„Unseren Plan durchziehen“

Zweites Spiel, zweiter Saisonsieg – diese Idealvorstellung möchte der Fußball-Landesligist FC Nieheim an diesem Sonntag, 21. August, im Heimspiel gegen den TuS Lohe in die Tat umsetzen. Das gilt allerdings auch für den Gegner. Die Spvg Brakel hofft derweil auf drei Punkte im Auswärtsspiel in Bad Oeynhausen.

Fußball-Landesliga: FC Nieheim strebt gegen starken Aufsteiger TuS Lohe den zweiten Saisonsieg an. Spvg Brakel will die Punkte aus Bad Oeynhausen mitnehmen

Entschlossen den Ball behaupten und die Punkte am Platz behalten - das will der FC Nieheim, hier in der Mitte mit Tobias Puhl im Westfalenpokalspiel gegen Lotte

FC Nieheim – TuS Lohe (Sonntag, 15 Uhr). Nieheim empfängt mit dem TuS Lohe einen starken Aufsteiger, der vor Selbstvertrauen strotzt. Mit 15 Punkten Vorsprung holte das Team in der zurückliegenden Saison in der Bezirksliga Staffel 1 den Meistertitel. 28 Spiele, 26 Siege, zwei Remis, keine Niederlage lautet die Bilanz. 80 Punkte und das Torverhältnis von 103:24 sprechen für sich. Und im ersten Spiel in der Landesliga dominierte Lohe am vergangenen Wochenende mit 5:2 gegen den VfB Schloß Holte. Das wird eine interessante Aufgabe für Nieheim, das mit seinem 2:0 beim FC RW Kirchlengern ebenfalls mit einem Auftaktsieg gestartet ist und seinerseits viel Selbstvertrauen hat.