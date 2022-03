Man nehme eine Elf aus vielen Nicht-Stammspielern und Alte-Herren, mische das Ganze mit coronabedingten Fragezeichen und fahre trotzdem guten Mutes zum Derby nach Höxter. So ist es an diesem Donnerstag, 31. März, in der Fußball-Bezirksliga beim VfR Borgentreich.

Sportdirektor Thomas Schulte ist im Vorfeld auf Spielersuche gegangen – nicht nach Neuzugänge, sondern nach Akteuren, die aushelfen, damit die Rot-Schwarzen antreten können. In der Staffel 3 beginnen die Wochen der Nachholspiele.

SV Höxter – VfR Borgentreich (Donnerstag 19 Uhr). Oftmals ist im Sport im Vorfeld einer Partie von unterschiedlichen Vorzeichen die Rede. Hier gilt die Formulierung mit Blick auf die Personalsituation auf jeden Fall. Während sich die Lage bei den Gastgebern zusehends verbessert („Ich werde 15 bis 17 Spieler zur Verfügung haben“, berichtet SVH-Trainer Uwe Beck), muss der VfR nach den Worten von Thomas Schulte insgesamt zwölf Spieler ersetzen. Die Gründe: Corona, Arbeit und Urlaub.

„Wir haben schon noch Jungs, die Fußball spielen können. Von den Akteuren in der Startformation haben aber auch fünf Spieler gerade eine Coronainfektion hinter sich“, spricht Borgentreichs Sportdirektor von Unwägbarkeiten und Risiken. Er hofft, dass sich die Jungs von der Erkrankung gut erholt haben. Trainieren konnten sie zuletzt natürlich nicht. Da (wie berichtet) seit diesem Montag im Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen Spielabsagen wegen Corona nicht mehr möglich sind, hat er Alte-Herren-Spieler reaktiviert, um überhaupt eine Mannschaft stellen zu können. Rene Bömelburg (34 Jahre alt), Sven Rasche (32) und Stefan Kloidt (40) sind für die Bank vorgesehen. In der Startformation werden mit Lorenz Berlage (30) und Andreas Rasche (28) zwei Akteure stehen, die lange Zeit nicht trainieren und spielen konnten.

„ Wir hatten schon öfter mal eine zusammengewürfelte Mannschaft, aber so heftig wie diesmal war es noch nie.“ “ VfR-Sportdirektor Thomas Schulte

„Wir hatten schon öfter mal eine zusammengewürfelte Mannschaft, aber so heftig wie diesmal war es noch nie“, sagt Thomas Schulte, der seit 20 Jahren als Betreuer und Sportdirektor fungiert. „Da vor zwei Wochen sieben Spieler aus der Quarantäne gekommen sind und sich derzeit sechs in Quarantäne befinden, halte ich es für sportlich nicht richtig, dass man jetzt spielen muss. Aber wir stellen uns der Aufgabe“, so der 44-jährige BVB-Fan.

Das Hinspiel ging mit 4:1 an Höxter. „Borgentreich hat uns alles abverlangt. Wir konnten uns den Sieg erst durch drei späte Tore erarbeiten“, blickt Uwe Beck zurück. Tipp: 3:0

Dringenberg seit vier Spielen ohne Sieg

SV Dringenberg – TuS Lipperreihe (Donnerstag 19 Uhr). Die Gastgeber sind seit vier Spielen ohne Sieg, zuletzt mussten sie zwei Niederlagen verdauen. Um wieder ins obere Drittel kommen zu können, muss gegen den direkten Tabellennachbarn (beide 30 Punkte) ein Sieg her. Lipperreihe läuft mit breiter Brust im Burgstadion auf, denn der TuS ist seit sieben Spielen ungeschlagen und hat in den bisherigen 16 Spielen lediglich elf Gegentreffer kassiert. Tipp: 0:1

TSC Steinheim – TuS WE Lügde (Donnerstag 19 Uhr). Nur die kühnsten Optimisten dürften an einen Sieg der Hausherren glauben, denn es spricht fast alles gegen das Team von Trainer Rytis Narusevicius. Der TSC hat aktuell eine Negativserie von vier Niederlagen in Folge in diesem Jahr. Dass sich das gegen die formstarken Lügder ändert, ist nicht abzusehen. Die Gäste verbuchten zuletzt 13 von 15 möglichen Zählern und gehen somit als klarer Favorit in die Begegnung. Tipp: 1:3