„Viele Spielerinenn sind angeschlagen“

Auf die heimischen Frauenfußball-Landesligisten warten an diesem Sonntag, 16. Oktober, jeweils auswärts unangenehme Aufgaben. Der FFC Nethegau I reist zum Verfolgerduell nach Wadersloh und Phönix Höxter ist bei Germania Stirpe zu Gast.

Frauenfußball: FFC Nethegau I tritt mit Personalsorgen zum Landesliga-Topspiel beim Tabellenvierten Wadersloh an

Nethegaus Wirbelwind Lilly Echterling, am Ball, möchte ihr Torekonto im Landesliga-Topspiel gegen den TuS Wadersloh aufstocken.

Landesliga: TuS Wadersloh – FFC Nethegau I (Sonntag, 15 Uhr). Das Topspiel des Tabellenvierten gegen den Tabellendritten steigt auf dem Kunstrasenplatz in Wadersloh. Für die Gäste verlief die Trainingswoche aber nicht gut, berichtet Maik Schmitz. „Viele Spielerinnen sind angeschlagen und haben beim Training gefehlt. Wir müssen erst einmal schauen, wer Sonntag fit ist und wie wir in der Aufstellung rotieren müssen“, erklärt der erfahrene Trainer. Im Vergleich zum letzten Spiel will sich der noch verlustpunktfreie Tabellendritte trotz allem wieder steigern. Mit Lara Richter, Vanessa Unverzagt sowie der verletzten Abwehrchefin und Kapitänin Katja Kreylos fallen drei wichtige Defensiv-Akteurinnen aus.