VfR Borgentreich – TuS Bad Driburg 1:0 (0:0). Robin Fögen ließ den VfR jubeln. Der 22-jährige Innenverteidiger, der wegen seiner Kopfballstärke bei Standardsituationen mit aufrückt, erzielte in der 69. Minute nach einer Ecke von Dominik Schumacher per Kopfball den Treffer zum 1:0. „Unterm Strich geht der Sieg in Ordnung“, befand VfR-Sportdirektor Thomas Schulte. „Wir haben den Abstand nach unten gehalten und den Anschluss ans obere Drittel hergestellt“, sprach er von einem perfekten Einstand 2023. Mit dem siebten Saisonsieg kletterte Borgentreich in der Tabelle auf Platz sechs.

