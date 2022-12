Kreis Höxter

Der FC Nieheim ist erstmals in der Vereinsgeschichte Herbstmeister der Landesliga. Die Spvg. Brakel stellt mit der B- und C-Jugend beeindruckende Pokalsiegesserien auf. Ehemalige Konkurrenten bündeln die Kräfte und bilden einen neuen Verein. An der Spitze des Kreises geht eine Ära zu Ende, die es in dieser Form vermutlich nie wieder geben wird. Das Fußballjahr im Kreis Höxter hat viele Geschichten zu bieten. Wir haben elf herausgepickt und präsentieren den Fußball-Jahresrückblick sozusagen in einer „Elf des Jahres“.