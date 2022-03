Fairplay liegt ihm am Herzen

Zuerst nennt er ein Einlagespiel gegen die A-Jugend des damaligen Fußball-Bundesligisten Rot-Weiß Essen. „Das war 1970 im Hüffertstadion“, sagt der frühere Versicherungskaufmann. „Immer wieder stand Torwart Leifels im Mittelpunkt. Er zeigte tolle Paraden und hielt einige todsichere Bälle“, heißt es in einem damaligen Zeitungsbericht. Ebenfalls in bester Erinnerung ist eine Partie mit der Junioren-Kreisauswahl Warburg gegen die A-Junioren des KSV Hessen Kassel. „Das war anlässlich des 125-jährigen Bestehens der Sparkasse in Warburg“, führt Leifels aus, der schon zu seiner aktiven Fußballzeit Presseartikel und Fotos gesammelt hat. „Damit wurde mein Interesse an der Historie der Warburger Sportfreunde 08 geweckt.“ Seit zehn Jahren ist er auch Chronist der Blau-Weißen.

