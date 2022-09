Das Viertelfinale im Krombacher Kreispokal wird zum Ehemaligen-Treff. Für einen Höxteraner in Driburg, einen Brakeler in Germete und gleich drei Bredenbornern im Eichenwald gegen den SV Dringenberg kommt es zu reizvollen Partien gegen frühere Kollegen. Anstoß dieser drei Spiele ist an diesem Donnerstag um 19 Uhr.

TuS Bad Driburg - SV Höxter. Auf dem Papier das einzige Duell auf Augenhöhe im Viertelfinale. Der TuS Bad Driburg folgte dem SV Höxter in diesem Sommer zurück in die Bezirksliga und steht nach einem starken Start auf Platz zwei. Einen kurzen Weg zum Auswärtsspiel ins Iburgstadion hat SVH-Akteur Benedikt Böger. Er hat lange beim TuS gekickt, hat den vorletzten Aufstieg mitgemacht und will heute Abend am liebsten als einziger Driburger unter der Iburg jubeln. Die Formkurve beider Teams spricht allerdings für die Gastgeber.