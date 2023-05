Die Vorfreude auf den vierten Weserbergland-Triathlon am Godelheimer See steigt. Am Sonntag, 3. September, stehen 700 Meter Schwimmen, 20,5 Kilometer Radfahren und fünf Kilometer Laufen auf der To-Do-Liste der Sportler.

Der Weserbergland-Triathlon ist ein Gemeinschaftsprojekt des Kreises Höxter, der Stadt Höxter und des Kreissportbundes. Mehr als 300 Athletinnen und Athleten sowie eine große Zuschauerkulisse werden erwartet.

Titelverteidiger ist Lokalmatador Christoph Dohmann, der im vergangenen Jahr nach 1,05:22 Stunden die Ziellinie in der Freizeitanlage mit hochgerissenen Armen erschöpft, aber glücklich überquerte.

„Der Weserbergland-Triathlon ist aufgrund des einzigartigen Geländes an und um den Godelheimer Freizeitsee herum etwas ganz Besonderes. Hobbysportler und Spitzensportler nehmen teil“, stellt Klaus Schumacher heraus. Der Kreisdirektor hatte einst die Idee für das sportliche Event der Extraklasse. 2018 erfolgte der erste Startschuss. „Der Weserbergland-Triathlon ist Gänsehaut-Atmosphäre pur“, hebt Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann, der sich gern an die Dramatik, die Höchstleistungen sowie die begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem vergangenen Jahr erinnert, hervor.

Ein Highlight der Landesgartenschau

„Der Triathlon ist in diesem Jahr ein zusätzliches Highlight bei der Landesgartenschau und passt bestens ins Bild“, ergänzt Hartmann. Am 28. August 2022 sorgten mehr als 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern für das eindrucksvolle Comeback des sportlichen Dreikampfs, nachdem das Event aufgrund der Corona-Pandemie 2020 und 2021 zweimal ausgefallen war. „Der Triathlon ist in unserer Region ein Höhepunkt im Jahreskalender der heimischen Sportlerinnen und Sportler“, stellt Reiner Stuhldreyer, Vorsitzender des Kreissportbunds, heraus. „Es gibt fast 100 Anmeldungen“, so Thorsten Schiller, Geschäftsführer des Kreissportbunds.

Die Athletinnen und Athleten starten mit 700 Metern Schwimmen durch den Freizeitsee. Anschließend stehen 20,5 Kilometer Radfahren über die Bundesstraßen 64 und 83 bis zum Wendepunkt nach Wehrden und wieder zurück auf dem Plan. Abschließend folgen fünf Kilometer Laufen. Anmeldungen können unter www.weserberglandtriathlon.de vorgenommen werden.

Weitere Informationen und Auskünfte zum vierten Weserbergland-Triathlon gibt es zudem bei KSB-Geschäftsführer Thorsten Schiller unter der E-Mailadresse [email protected] sowie unter der Telefonnummer 05271/6946337. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre.