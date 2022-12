Dynamisch leitet er den Angriff ein: So will Borgentreichs Spielführer Sascha Unger demnächst wieder vorangehen. Sein Comeback bei den Rot-Schwarzen dauerte bisher nur 18 Minuten. Dann zog er sich im ersten Saisonspiel in Bad Driburg einen Kreuzbandriss zu. Anfang Januar will er wieder ins Mannschaftstraining einsteigen.

Foto: Sylvia Rasche