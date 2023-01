Fußball-A-Ligisten in der Winterpause: SG Marienmünster/Rischenau will sich in der Rückrunde stärker präsentieren

Marienmünster/Rischenau

Die SG Marienmünster/Rischenau belegt nach der Vize-Meisterschaft in der vergangenen Saison zur Winterpause der aktuellen Serie Platz acht in der Fußball-A-Liga. In der Rückrunde will das Team weiter vorrücken.

Von Aaron Reineke