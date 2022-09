„Wir wollen den ersten Dreier“

Fußball-Bezirksliga: SV Dringenberg möchte im Kellerduell gegen Blomberg den Bann brechen. FC Peckelsheim-Eissen-Löwen will sich in der Offensive mehr zutrauen

Kreis Höxter

Für den SV Dringenberg und den FC Peckelsheim-Eissen-Löwen stehen in der Fußball-Bezirksliga richtungsweisende Duelle an, denn beide Teams spielen am Sonntag, 25. September, gegen direkte Konkurrenten im Kampf um den Klassenerhalt.

Von Alexander Bendfeld