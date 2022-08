„Wir wollen die Mannschaft entwickeln"

„Wir wollen die junge Mannschaft entwickeln und den Umbruch sauber durchführen“, bringt Sven Schmidt die Ziele des SV Dringenberg in der neuen Saison in der Fußball-Bezirksliga auf den Punkt. Die Burgherren erwartet eine Spielzeit des Umbruchs im Kader, aber mit einer festen Konstante auf der Trainerposition.

Sven Schmidt geht in seine sechste Saison und ist damit der dienstälteste SVD-Coach der jüngeren Vereinsgeschichte. Er kennt die Liga gut und weiß, was er von seinem jungen, neu formierten Team erwarten kann. Nach den Plätzen drei und acht in den beiden Vorjahren will er daher „mit dem jungen Elf in der Bezirksliga ankommen.“