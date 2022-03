Dringenberg/Borgentreich

Was für ein Frühlingsanfang, mit einem Derbysieg und neuem Mut: Der VfR Borgentreich hat in der Fußball-Bezirksliga mit dem 1:0-Erfolg gegen den FC Peckelsheim-Eissen-Löwen Selbstvertrauen getankt für die kommenden Aufgaben. Was für ein Frühlingsanfang, mit zwei Rückschlägen und einer neuen Situation: Der SV Dringenberg will nach zwei Niederlagen schnell wieder in die Spur zurückfinden.

Von Günter Sarrazin