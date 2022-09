„Wollen weiter überraschen“

Kreis Höxter

Spieltag fünf steht in der Fußball-A-Liga an diesem Sonntag, 11. September (15 Uhr), auf dem Programm. Auch Lukas Pastoors, unser Tipper der Woche, wird mit seiner SG Spvg Egge wieder mittendrin sein. In Stahle peilt der 24-jährige Rechtsverteidiger die nächsten Punkte an.

Von Aaron Reineke