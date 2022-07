Der SSV Würgassen zieht seine Fußballmannschaft aus der Kreisliga B zurück und spielt in der kommenden Saison als Neuner-Team in der Kreisliga C. Das hat der Verein jetzt dem Kreisvorstand mitgeteilt.

Der SSV Würgassen (hier eine Spielszene aus der Vorsaison gegen die SG Nörde/Ossendorf mit dem Würgasser Lars Lange, rechts) zieht sein Team in die C-Liga zurück.

„Wir hatten ohnehin schon nur einen sehr kleinen Kader. Jetzt haben sich in der Vorbereitung auch noch zwei Spieler verletzt und werden längere Zeit ausfallen. Das können wir nicht kompensieren“, führt Uwe Hartmann, zweiter Vorsitzender des SSV Würgassen, auf Nachfrage des WESTFALEN-BLATTes aus.

Nur noch ein Neuner-Team

Man habe sich schon im Vorfeld mit der Frage auseinandergesetzt, nur noch in der C-Liga zu melden, es dann aber doch in der B-Liga versuchen wollen, so Hartmann. „Da man dort aber nicht mit Neuner-Mannschaften antreten darf, mussten wir nun nach den beiden verletzungsbedingten Ausfällen handeln.“ Trainer des Teams bleibt Rainer Knöfel.

Erst vor einem Jahr hatte der Verein seine Mannschaft aus der A-Liga zurückgezogen. Eingruppiert wird der SSV in der C-Liga, Gruppe III, teilte Dieter Attelmann, Vorsitzender des Kreisfußball-Ausschusses mit. „Der neue Spielplan ist schon online. In der B-Liga, Gruppe 1, gilt Würgsassen als erster Absteiger“, so Attelmann weiter.

Nicht im Pokal dabei

Nicht mit dabei ist der Verein als Neuner-Team im Kreispokal. Somit steht der eigentlich ausgeloste Erstrunden-Gegner, Landesligist Spvg Brakel, kampflos in der zweiten Runde und trifft dort am 18. August auf den SV Fürstenau/Bödexen.