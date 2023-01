Fußball-A-Ligisten in der Winterpause: Germete-Wormelns Trainer Detlef Jacobi peilt mit seinem Team die Top-Vier an

Germete/Wormeln

Der FC Germete-Wormeln rangiert in der Fußball-Kreisliga A zur Winterpause auf dem sechsten Tabellenplatz. Damit liegen die Blau-Weißen knapp hinter den Erwartungen ihres Trainers Detlef Jacobi, der in der Rückrunde besonders an der Torausbeute arbeiten will und sich über einen Winterneuzugang freut.

Von Aaron Reineke