Zwei Derbys zum Auftakt

Tischtennis: Vier heimische Herren-Bezirksligisten stehen in den Startlöchern für die am 2. September beginnende Saison

Kreis Höxter

Bergheim, Brakel, Höxter und Menne II – die zweite Staffel der Tischtennis-Bezirksliga der Herren ist in der kommenden Saison voll mit Kreisteams. Die Mannschaftsführer freuen sich auf heiße Derbys, von denen gleich zwei am ersten Spieltag, dem 2. September, ausgetragen werden. Während die DJK Brakel durch ihren Aufstiegsverzicht in der Bezirksliga blieb, kommen zwei Ab- und ein Aufsteiger dazu.

Von Jens Göke