„Ich bin mega happy, das geschafft zu haben“, sagt die Mountainbikerin Evelyn Behre. Die beste Erkenntnis dabei war für sie: „Ich kann es auch, wenn mehr Leute mitfahren.“ In Wetter/Ruhr stand sie nach Abschluss der Bundesliga-Saison der Crosscountry-Fahrer schließlich auf der zweiten Stufe des Siegerpodestes.

Mountainbike: Evelyn Behre wird Vizemeisterin in der Bundesliga der Crosscountry-Fahrer und im NRW-Cup

Mit Spaß und voller Energie dabei: Evelyn Behre, hier beim Bundesligarennen in Saalhausen, kann auf eine erfolgreiche Saison zurückblicken.

Mit dem Pokal in der Hand war die Dalhausenerin schon auf dem Weg zum Auto, da wurde ihr Name erneut aufgerufen. Im NRW-Cup 2022 gab es noch den Pokal für Rang zwei. „Damit hatte ich überhaupt nicht gerechnet, weil ich gar nicht so viele NRW-Cups gefahren bin.“ Schließlich reichten die Platzierungen und die damit verbundenen Punkte für den Vizerang.